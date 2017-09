Carsten Bullert und Richard Jansen von Die Partei über Krefeld, den Freistaat linker Niederrhein, die DDR und Politiker-Diäten.

Richard Jansen (51) und Carsten Bullert (42) sind nicht allein gekommen. Sie haben Liselotte mitgebracht, den Partei-Pudel, frisch frisiert und eine ziemlich feine Dame. Und eine KFC-Tasse, weil der Redaktionsleiter fahrlässigerweise mal seinen Schalke-Bleistifthalter gepostet hatte. Und jede Menge, nennen wir es mal, interessante politische Forderungen. Die beiden sind die Bundestagskandidaten für die Satire-Partei Die Partei in den Krefelder Wahlkreisen 110 und 114.

Ein nicht ganz sooooo ernst gemeintes Interview über Krefeld und die Grenzen zwischen Politik und Satire. Noch mehr gibt’s im Video auf wz.de/krefeld.

Herr Jansen, wie haben Sie zur Politik gefunden?

Richard Jansen: Schon zu Schulzeiten. Mir war als Kind der geburtenstarken Jahrgänge klar, dass ich nicht auf die Rente hoffen kann. Dann hab’ ich Herrn Pützhofen als OB kennengelernt, den Kennedy vom Niederrhein. Kurzum: Ich wollte einfach nicht mehr das kleinere Übel wählen, also dachte ich, da wähle ich doch lieber mich selbst.

Und Sie, Herr Bullert?

Carsten Bullert: Och, ich hatte es sogar mal bei den Jusos versucht, die haben das Parteibuch aber pünktlich zur Agenda 2010 zurückgekriegt. Aber: Man kann in der Politik schnell Karriere machen. Ich will mich einmischen. Wenn die Etablierten so könnten, wie sie wollten, wäre alles nicht so schlimm. Aber die laufen ja alle an der Hundeleine.

Was unterscheidet Die Partei von anderen Parteien?

Bullert: Wir haben verstanden, dass die Grenzen zwischen Politik und Satire längst verschwommen sind. Außerdem sind wir ja auch die billigste Partei mit zehn Euro pro Monat.

Wie ernst wollen Sie eigentlich genommen werden?

Jansen: Was soll das denn heißen? Wir rechnen fest mit mindestens 50 Prozent der Stimmen, mein Wahlkreis ist noch wesentlich leichter, da könnten es ein paar Prozent mehr werden. Wir haben den Moerser Stadtverband wachgeküsst, das ist ein einziger Wahnsinn, was da abgeht.

Bullert: Außerdem helfen wir ja längst aus. Beim Fest ohne Grenzen haben wir den verwaisten Stand der CDU gekapert. Um die Blondinsche Peinlichkeit auszugleichen und damit wenigstens eine Partei der Mitte vertreten ist.

Heißt das, Sie haben keine eigenen Themen?