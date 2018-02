Krefeld. Am Mittwoch beginnt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld auf der A57 zwischen den Anschlussstellen Sonsbeck und Alpen mit der Einrichtung einer Baustelle.

Nach Angaben von Straßen.NRW wird der Verkehr in Fahrtrichtung Köln mit einem Fahrstreifen über den Standstreifen geführt. Ab Montag, 12. März, werden dann die beiden Fahrstreifen von der Fahrtrichtung Nijmegen auf die Gegenfahrbahn übergeleitet. Dem Verkehr bleiben in Richtung Köln ein Fahrstreifen und in Richtung Nijmegen zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Bis Ende Juni soll auf der Richtungsfahrbahn Nijmegen in einem ersten Bauabschnitt die Fahrbahn erneuert werden. Danach kann man auf einem Fahrstreifen in Richtung Nijmegen über die neue Fahrbahn fahren und es wird im Mittelstreifen der Autobahn gearbeitet.

Bis Ende des Jahres 2018 ist laut Straßen.NRW geplant, die Richtungsfahrbahn Nijmegen fertig zu stellen. Innerhalb der Bauzeit sind die Parkplätze Hamb und Bönninghardt gesperrt. Rastsuchende müssen auf die benachbarten Parkplätze ausweichen. Ab Anfang März nächsten Jahres wird die Richtungsfahrbahn Köln im gleichen Streckenabschnitt erneuert.

Nach Angaben von Straßen.NRW kostet die Erneuerung 41 Millionen Euro. red