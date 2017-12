Zu: „Kein Lärmschutz für Traar“, WZ vom 18. November Die WZ hat ja selbst in der Bezirksvertretung Ost erlebt, wie sich einige Politiker am zur Diskussion stehenden Thema A 57 vorbei nahe am Apoplex abgearbeitet und echauffiert haben. Das rührt allerdings daher, dass sich nur sehr wenige Politiker der betroffenen Bezirke bei den wirklich informativen Veranstaltungen von Straßen NRW haben sehen lassen. Dort wurde mit umfangreichem und detaillierten Material, viel Geduld und Fachwissen der Sachstand und mehr kommuniziert.

So wünschenswert ein besserer Lärmschutz auch für den Abschnitt wäre, so unsinnig ist gegenwärtig eine derzeitige Diskussion darüber. Einmal, weil es nicht Gegenstand des anstehenden Planfeststellungsverfahrens ist. Andererseits, weil CDU und SPD längst im Bund dafür hätten sorgen können, die reichlich vorhandenen Milliarden auch für so sinnvolle Sachen wie Lärmschutz für Naherholungsgebiete zu verwenden.

Im Übrigen haben die vielen Bürger bei den beiden bestens besuchten Veranstaltungen von Straßen NRW die besseren und wesentlichen Fragen gestellt und auch entsprechende Antworten erhalten, die natürlich nicht jeden erfreut haben. Man wünschte sich solch bestens aufbereitete Informationen sowohl in den Bezirksvertretungen als auch den Sitzungsräumen der Ausschüsse im Rathaus. Carlheinz Swaczyna