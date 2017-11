Krefeld. Die Sankt-Martins-Zeit in Krefeld startet mit dem Umzug des Familienzentrums St. Elisabeth in Inrath am Freitag, 3. November. In diesem Jahr finden bis zum 18. November insgesamt 83 Umzüge in der Öffentlichkeit statt, drei weniger als im Vorjahr.

Einige Kitas haben sich entschlossen, nur innerhalb ihres Geländes zu ziehen, so dass dort keine Genehmigung erforderlich war. Nach Angaben der Stadt ist jeder beantragte Umzug genehmigt worden, kein Antrag wurde im Genehmigungsverfahren oder nach Erteilung der Genehmigung zurückgezogen.

Das Genehmigungsprozedere der Stadtverwaltung für Martinszüge war im Vorfeld von Krefelder Bürgervereinen kritisiert worden. Es ist laut der Stadt geplant, mit der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine eine Nachbesprechung zwischen Polizei, Genehmigungsbehörde und Veranstaltern zu organisieren. Dort sollen Probleme erörtert und die Abläufe nochmals dargestellt werden. Insbesondere wird dann das Genehmigungsverfahren für 2018 terminiert.