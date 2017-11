In diesem Jahr finden vom 3. bis zum 18. November insgesamt 83 Umzüge in der Öffentlichkeit statt, drei weniger als im Vorjahr. Ein Überblick über Veranstalter und Daten.

Krefeld. Die Sankt-Martins-Zeit in Krefeld startet mit dem Umzug des Familienzentrums St. Elisabeth in Inrath am Freitag, 3. November. In diesem Jahr finden bis zum 18. November insgesamt 83 Umzüge in der Öffentlichkeit statt, drei weniger als im Vorjahr.

Einige Kitas haben sich entschlossen, nur innerhalb ihres Geländes zu ziehen, so dass dort keine Genehmigung erforderlich war. Nach Angaben der Stadt ist jeder beantragte Umzug genehmigt worden, kein Antrag wurde im Genehmigungsverfahren oder nach Erteilung der Genehmigung zurückgezogen.

Das Genehmigungsprozedere der Stadtverwaltung für Martinszüge war im Vorfeld von Krefelder Bürgervereinen kritisiert worden. Es ist laut der Stadt geplant, mit der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine eine Nachbesprechung zwischen Polizei, Genehmigungsbehörde und Veranstaltern zu organisieren. Dort sollen Probleme erörtert und die Abläufe nochmals dargestellt werden. Insbesondere wird dann das Genehmigungsverfahren für 2018 terminiert.

Das sind die angemeldeten St.-Martins-Umzüge in Krefeld im Überblick:

Martinszugfolge Liste der gemeldeten Martinszüge in Krefeld (PDF / 42,16 KB) Herunterladen

Familienzentrum St. Elisabeth-Inrath 03.11.2017

St. Martinsverein Orbroich 04.11.2017

Siedlergemeinschaft Untergath 04.11.2017

Bürgerverein des Nordbezirks e.V. 06.11.2017

Bürgerverein Dießem e.V. 06.11.2017

Familienzentrum Christuskirche 06.11.2017

Bewegungskindergarten Klein&Groß e.V. 06.11.2017

Kindertageseinrichtung Krokobär 06.11.2017

Evgl. Familienzentrum Dülkener Straße 10 06.11.2017

Bürgerverein Krefeld-Oppum 06.11.2017

Kindertagesstätte Hexenkessel e. V. Zwingenbergstraße 104 06.11.2017

KiTa Zaubersterne gGmbH Hölschen Dyk 29 06.11.2017

Bürgerverein des Nordbezirks e.V. 06.11.2017

Bürgerverein Gartenstadt 1958 e.V. 07.11.2017

Kindertagesstätte St. Marien 07.11.2017

Bürgerverein Krefeld-Ost e.v. 07.11.2017

Kath. Kindertagesstätte St. Gertrudis 07.11.2017

Waldorfkindergarten e.V. Kaiserstraße 43 07.11.2017

Familienzentrum Kita Liebfrauen Geldernsche Straße 97 07.11.2017

Kath. Famienlienzentrum Kita St. Josef 07.11.2017

Familienzentrum Mumm-Kids Dreikönigenstr. 147-149 07.11.2017

Städt.Kita An de Dreew 07.11.2017

Städt.Kita Arndtstr. 100 07.11.2017

Städt.Kita Wilhelmstr. 07.11.2017

Städt.Kita Grevenbroicher Str. 84 07.11.2017

Förderverein Franz-Stollwerck-Schule 08.11.2017

Kath. Kindergarten Herz-Jesu 08.11.2017

Kath. Kindertageseinrichtung St. Lioba Bonifatiusstraße 25 08.11.2017

Gymnasium Marienschule Hubertusstraße 120 08.11.2017

Bischöfliche Maria-Montessori-Grundschule Minkweg 28-30 08.11.2017

Städt.Kita Fungendonk 08.11.2017

Städt.Kita Steckendorfer Str./Felbelstr. 08.11.2017

Städt.Kita Krützboomweg 1 08.11.2017

Städt.Kita Arnsweg 20 08.11.2017

St. Martinskomitee Kr-Verberg 1922 09.11.2017

Kinderg. Kinder&Eltern e.V. Die Wühlmäuse 09.11.2017

Kath. Kindertageseinrichtung St. Clemens 09.11.2017

Bürgerverein Nord-West e.V. 09.11.2017

Kath.FZ Linn-TfK St Margareta 09.11.2017

Martinskomitee Kr.-Elfrath Sozialhilfe e.V. 09.11.2017

St. Martin 2017 in Krefeld Kath. KTS St. Nikolaus Am Steinacker 7 09.11.2017

Integrative TfK Bischofstraße 20 09.11.2017

Waldorfkindergarten Kreuzbergstraße 11 09.11.2017

Städt.Kita Jakob-Hüskes-Str.47 09.11.2017

Städt.Kita Kuhleshütte 09.11.2017

Städt.Kita Cäcilienstr. 15 09.11.2017

SGM Donksiedlung Herbertzgut e.V. 10.11.2017

Bürgerverein Kr.-West e.V. 10.11.2017