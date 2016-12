Krefeld 8000 Krefelder waren am Mittwoch ohne Strom

Krefeld. Wie die Stadtwerke Krefeld (SWK) am Donnerstag mitgeteilt haben, waren am Mittwochabend zwischen 19.30 und 20.10 Uhr 8000 SWK-Kunden vom Stromausfall betroffen. Das Licht ging in weiten Teilen der Innenstadt sowie dem Süd-Westen aus – genannt wurden unter anderem der Westwall, die Gladbacher Straße, die St.-Anton-Straße sowie die Nordstraße.

Der Grund war eine Sicherheitsauslösung an der Umspannanlage Frankenring (Ecke St. Töniser Straße/St.-Anton-Straße), die einer herausspringenden Sicherung in einem Privathaushalt gleicht. Mitarbeiter der SWK versuchten, der Ursache der Sicherheitsauslösung auf den Grund zu gehen, konnten aber keinen gravierenden Fehler finden, weshalb die Sicherung wieder umgelegt wurde.

Wie einige Leser berichteten, fiel am Mittwochmorgen ebenfalls kurzzeitig der Strom aus. Hierbei handelte es sich aber laut SWK lediglich um eine Stromschwankung, die drei Minuten lang dauerte.