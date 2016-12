Unfall 80-Jähriger Autofahrer kollidiert mit Straßenbahn

Krefeld. Am Mittwochmorgen ist ein 80-Jähriger Autofahrer gegen 7.25 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie 044 auf der Glockenspitz in Höhe Borsigstraße kollidiert. Nach dem Zusammenprall schleuderte das Auto gegen einen Kleintransporter. Der Pkw-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Glockenspitz wurde bis 9 Uhr gesperrt. Die SWK richteten einen Ersatzverkehr ein. hoss