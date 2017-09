Die Polizei sucht nach wie vor nach einem Autofahrer, der eine 80-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Krefeld schwer verletzt hat und anschließend geflüchtet ist.

Wie die Polizei nochmals berichtete, war gegen11.15 Uhr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit nach links in die Untergath in Richtung Autobahn eingebogen. Dabei wurde ein entgegenkommendes Auto geschnitten. Nur Sekunden später erfasste der Wagen die 80-jährige Fußgängerin, die die Straße in Richtung Oppum überquerte. Der Zusammenstoß war so heftig, dass die Frau durch die Luft und dann zu Boden geschleudert wurde.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, stoppte kurz hinter der Unfallstelle und fuhr dann in Richtung Autobahn weiter. Das Unfallopfer ließ er schwer verletzt und hilflos zurück. Zwei Männer und eine Frau, die den Unfall beobachtet hatten, leisteten Erste Hilfe und informierten die Polizei. Ihren Aussagen zufolge flüchtete der Verursacher mit einem "hell orangenen" Fahrzeug auf die Autobahn 57 in Richtung Köln. Es könnte sich um einen Suzuki Swift oder ein ähnliches Kleinwagenmodell handeln. Der Wagen verlor bei dem Zusammenstoß eine Kunststoffabdeckung eines vorderen Scheinwerfers sowie Flüssigkeit, so dass sich eine Spur bis in Höhe der Raststätte Geißmühle bildete.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise geben auf ein oranges Fahrzeug, das aktuell beschädigt ist oder repariert wurde? Wer kann Hinweise zum Verursacher (Mann/Frau?) geben? Außerdem wird er/sie gebeten, sich dringend bei der Polizei zu stellen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.