Krefeld. Eine 79-jährige ist nach einem Verkehrsunfall am Sonntag einen Tag später verstorben. Sie saß als Beifahrerin am Sonntagabend in dem Fahrzeug einer 18-Jährigen, als es zu dem Unfall kam. Nach ersten Ermittlungen der Polizei ist die 18-Jährige gegen 22.43 Uhr bei Rotlicht über die Kreuzung Berliner- / Essener Straße gefahren. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 62-Jährigen.

Die 79-jährige Beifahrerin und die anderen Beteiligten kamen zur Beobachtung in umliegende Krankenhäuser. Am Montagmorgen verstarb die 79-Jährige. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die 18-Jährige befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung, der 62-Jährige wurde zwischenzeitlich entlassen.