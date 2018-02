Krefeld. Im Hansacentrum wurde nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein 47-Jähriger von einem 73-jährigen Mann mit einer kleinen Sektflasche mehrfach geschlagen. Die beiden Männer waren zunächst verbal in Streit geraten, bevor der 73-Jährige zuschlug. Passanten konnten die Streithähne noch vor Eintreffen der Polizei trennen. Der 47-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. hoss