Krefeld. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Meyeshofstraße/Oberbenrader Straße in Krefeld ist ein 62-jähriger Radfahrer am Donnerstagnachmittag gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Mann von einem Lastwagen erfasst worden, teilt Polizeisprecherin Katrin Wentker mit. Weitere Informationen zum Unfallhergang sollen folgen. red