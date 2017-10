Krefeld. Eine 54-jährige Krefelder wurde in der Nacht zu Sonntag, gegen 4:40 Uhr, Opfer eines Raubes. Als sie an der Haltestelle Hansazentrum wartete und auf ihr Handy schaute, wurde sie von einem unbekannten Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Nach Angaben der Polizei versuchte ihr der Mann das Handy aus der Hand zu reißen, Während sie den Weg erklärte.

Als die Frau sich wehrte, drückte der Räuber gegen ihren Oberkörper und warf sie zu Boden. Anschließend flüchtete er mit dem erbeuteten Smartphone in eine unbekannte Richtung. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht den Täter mit folgender Täterbeschreibung: männlich, ca. 20-25 Jahre, kurze dunkle Haare, Vollbart, dunkle Bekleidung, gepflegtes Erscheinungsbild. In der Nähe schien sich eine weitere männliche Person aufgehalten zu haben. Da er möglicherweise als Tatzeuge in Betracht kommt, wird dieser gebeten, sich mit der Polizei in Krefeld in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen. red