Reisende im RE 7 waren kürzlich eingeschlossen: Ein technischer Defekt war Schuld, der Betreiber gelobt Besserung.

Krefeld. Es ist kein Einzelfall, aber das macht die Umstände nicht angenehmer: An einem Donnerstagvormittag Mitte Januar saßen etwa 50 Reisende in einem Zug im Krefelder Hauptbahnhof fest, alle Türen waren verriegelt, das Licht ausgeschaltet, keine Informationen verfügbar. Erst 40 Minuten später wurden sie aus dem defekten Zug gelassen. Ein anderes Fahrzeug wurde eingesetzt.

Was war passiert? Der Betreiber der Linie RE 7 hat den Vorfall analysiert, was umso leichter fällt, als „komplett alle Daten und jeder Handgriff nachvollziehbar sind“, sagt Marcel Winter, Pressesprecher von National Express. „Wir wollen wissen, wo Fehler gemacht worden sind, und sie nach Möglichkeit abstellen.“

Gegen 7.15 Uhr war der Zug aus Richtung Köln in die Endstation Krefeld eingerollt, der Triebwagenführer verließ sein Cockpit und begab sich ans Zugende, um später von dort den Zug Richtung Köln zu dirigieren. Doch die so genannte Aufrüstung dieses Cockpits scheiterte: Eine Fehlermeldung zeigte an, dass der Stromabnehmer nicht funktionierte.

Während der Zug am Gleis steht und sich füllt, versucht der Fahrer, den Fehler zu beheben. Etwa zur geplanten Abfahrtszeit, gegen 7.38 Uhr, setzt er alle Systeme auf Null – nicht ohne vorher die Fahrgäste mit einer Durchsage über die Störung zu informieren. „Um 7.39 Uhr wurden alle Türen zwangsgeschlossen“, sagt Marcel Winter.

Strom aus, Schlüssel raus, Neustart – doch das System reagiert nicht. Gegen 7.45 Uhr seien die Türen wieder kurzfristig zu öffnen gewesen, aber das habe wohl kein Fahrgast bemerkt, sagt Winter. Die sitzen vielmehr nach der ersten Durchsage ohne jede weitere Information fest. „Einige Fahrgäste haben die Sprechstellen genutzt, die auch im Notfall funktionieren“, sagt Winter. Erst um 8.18 Uhr öffnete der Triebwagenfahrer schließlich die Türen per Notöffnung.

Panik, Angst, Unsicherheit oder Gelassenheit – die Menschen reagieren unterschiedlich auf solch eine Situation. „Eine Handvoll“ hätten sich danach gemeldet, berichtet Winter. Er bedauert den technischen Defekt und seine Folgen. Der Triebwagenfahrer habe intensiv versucht, den Fehler zu beheben und dabei versäumt, die ratlosen Reisenden zwischendurch regelmäßig zu informieren. Auf die Idee, sie aus dem Zug steigen zu lassen, der an dem Bahnsteig stand, sei er nicht gekommen. „Jeder Fahrgast hätte in einem Notfall zu jeder Zeit den Zug verlassen können“, betont Winter. „Im Wageninnern gibt es Notentriegelungen.“

Der Pressesprecher bedauert den Vorfall, fordert Reisende aber ausdrücklich auf, Mängel im Bereich Kundendialog zu melden. „Was wir beheben können, ändern wir.“