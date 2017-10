Das Handlungskonzept für die Innenstadt ist überarbeitet und verlängert worden. Die Wälle, das Stadtbad und der Schwanenmarkt profitieren.

Krefeld. Krefeld verwandelt sich zu einer lebendigen Großstadt mit Charme. Das ist das große Ziel des Integrierten Handlungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet Innenstadt, das für die nächsten fünf Jahre fortgeschrieben worden ist. Zahlreiche Vorhaben sind seit dem Beginn im Jahr 2010 bereits umgesetzt, andere geplante in dem zeitlich förderungsfähigen Rahmen nicht mehr machbar. Deshalb ist das Integrierte Handlungskonzept überarbeitet worden und vom Rat in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet worden.

50 Verschönerungen im Rahmen von Stadtumbau West umgesetzt

„Die Vielzahl der ursprünglich dort aufgeführten Maßnahmen war unter anderem vor dem Hintergrund eines zeitlichen Förderkorridors von zunächst fünf bis sieben Jahren nicht umzusetzen“, hat Beigeordneter Martin Linne im jüngsten Planungsausschuss erklärt. Die zwei Jahre (2014 und 2015) im Nothaushalt, als die Stadt den erforderlichen Eigenanteil für Projekte nicht erbringen konnte, sowie die angespannte personelle Situation im Baudezernat sind maßgebliche Gründe dafür.

Andere Baumaßnahmen dagegen, die bislang ausschließlich Bestandteil des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes sind, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Zu diesen gehört die „Krefelder Promenade“. Diesem Projekt wird vom Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr überregionale Bedeutung beigemessen. Deshalb sind dafür weitere Fördermittel in Aussicht gestellt worden.

Das Integrierte Handlungskonzept von 2010 beinhaltet rund 75 Maßnahmen, weit über 50 davon konnten inzwischen umgesetzt werden. Straßen und Wege, Plätze, Grünanlagen und Spielplätze sind ebenso neu gestaltet und aufgewertet worden, wie private Hofflächen und Fassaden. Auch städtebauliche Planungen wie zum Beispiel vorgeschaltete Planungswettbewerbe für das Umfeld des Kaiser-Wilhelm-Museums und des Dionysiusplatzes sind daraus gefördert worden.

Mit der Überarbeitung und Ergänzung des Maßnahmenkataloges erhöhen sich die förderfähigen Kosten in Höhe von rund 22 Millionen Euro nunmehr um rund 18 Millionen. Die Kosten für die mögliche künftige Nutzung des Stadtbadareals an der Neusser Straße, ein weiteres wichtiges Initialprojekt für die Stadt, sind darin noch nicht enthalten. Erst wenn das in Kürze zu vergebende neue Planungs- und Nutzungskonzept vorliegt, kann Linne genaue Zahlen nennen. Von der teilweisen Revitalisierung wie auch Umnutzung des Areals erhoffen sich Stadt und Politik eine Aufwertung des Quartiers.

Die „Alte Samtweberei“ an der Lewerentzstraße ist ein gutes Beispiel dafür. Das von der Montag-Stiftung entwickelte modelhafte Projekt belebt das Quartier, fördert die Nachbarschaft und Identifikation mit dem Viertel – und ist dafür inzwischen schon mehrfach ausgezeichnet worden. „Das Samtweberviertel hat dadurch zunehmend an Stabilität und Attraktivität gewonnen“, wird Linne nicht müde, zu betonen.