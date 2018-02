Inrath. Ein ganz besonderer Geburtstag wurde im Senioren-Zentrum Krefeld am Wilmendyk gefeiert: Seit 40 Jahren nun erfreut die Karnevalsgesellschaft Parlament 1857 die Bewohner alljährlich mit einer großen Karnevalssitzung. So bringen die ehrenamtlichen Narren die Freuden des Karnevals direkt zu den älteren Menschen vor Ort. Strahlende Gesichter und herzliches Lachen brachte auch das diesjährige bunte Programm der ältesten Karnevalsgesellschaft Krefelds unter der Sitzungsleitung von Uwe Arndt ins Haus. Mit Prominenz aus der gesamten Region wurde der 40. Geburtstag gebührend gefeiert. Bürgermeisterin Karin Meincke war persönlich gekommen und dankte in ihrem Grußwort den Akteuren für ihr Engagement. Mit großer Begeisterung wurden unter anderem die Prinzenpaare aus Krefeld und Uerdingen sowie das Kinderprinzenpaar aus Stahldorf begrüßt. Außerdem erfreuten Kindertanzgruppen aus Krefeld und Köln die Bewohner. Für 40 Jahre Treue bedankten sich Geschäftsführer Franz-Josef Susen und Pflegedienstleitung Silke Nachtwey vom Senioren-Zentrum Krefeld ganz besonders bei Uwe Arndt und dem Präsidenten Jürgen Fischer. Dem Leitungsteam des Senioren-Zentrums ist es „ein großer Wunsch, dass auch in Zukunft dieser besondere Lichtblick im Jahr den Bewohnern erhalten bleibt“.