Der Zusammenschluss der Kammern Krefeld, Mönchengladbach sowie der Kreise Neuss und Viersen ist für Jürgen Steinmetz eine Erfolgsgeschichte. Ein Gespräch mit dem Hauptgeschäftsführer über Meilensteine und Herausforderungen.

Krefeld. In den 1970-er Jahren folgten viele Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen dem Trend, sich kommunal neu zu gliedern und zusammenzuschließen. Geflirtet hat die Krefelder Kammer mit mehreren Gemeinden wie Aachen, Düsseldorf oder Wesel. Zum neuen Kammerbezirk wurden schließlich die kreisfreien Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Neuss und Viersen zusammengefasst, berichtet Jürgen Steinmetz. Es war wohl eher Liebe auf den zweiten Blick. „Aber es war der richtige Zuschnitt, denn wir sind gut zusammengewachsen und haben eine Erfolgsgeschichte hingelegt – mit eigener Identität und selbstbewussten Gemeinden“, sagt der IHK-Hauptgeschäftsführer.

Steinmetz belegt das mit Zahlen: „Die IHK Mittlerer Niederrhein ist heute die fünftgrößte Kammer von 16 in NRW und die 16. von 79 in Deutschland, gemessen an Mitgliederzahl und Wirtschaftskraft. 80 000 Unternehmen beschäftigen 410 000 Menschen.“ Bei der Eingliederung geholfen habe, dass die drei Kammern Krefeld, wozu Viersen gehörte, Mönchengladbach und Neuss in Größe und Bedeutung auf vergleichbarem Niveau waren. Bewusst sei nicht alles an einem dominanten Standort zentralisiert worden. Vielmehr habe man die Strukturen in den Teilregionen erhalten und gestärkt, um den regional unterschiedlichen Mitgliedsfirmen und Identitäten zu entsprechen.

„Wir sind gut zusammengewachsen – mit eigener Identität und selbstbewussten Gemeinden.“

Jürgen Steinmetz, IHK- Hauptgeschäftsführer über den Zusammenschluss zur IHK Mittlerer Niederrhein

„Größer sollte der Kammerbezirk aber auch nicht sein – schon wegen der Zielsetzung“, findet Steinmetz. Ganz abgesehen davon, dass er im Jahr 45 000 Kilometer im Auto allein im Bezirk zurücklegt. Und stets gebe es Verbesserungspotenzial. So wolle man die Backoffice-Bereiche stärken, das heißt, zentrale Aufgaben bündeln, ohne dabei den Service für die Mitglieder vor Ort einzuschränken. Die fänden es gut, wenn ihre Mitarbeiter Seminare oder Prüfungen ortsnah vorfinden. Steinmetz weiß um die latente Kritik an der IHK, vor allem kleiner Unternehmen, die sich über Zwangsmitgliedsbeiträge vermeintlich ohne Gegenleistung beklagen. Die Kritik hält Steinmetz für eine Fehleinschätzung. 39 Prozent der Mitglieder seien von Beiträgen befreit, zum Beispiel in den ersten drei Jahren oder weil die Erträge zu niedrig sind. Ansonsten betrage der Grundbeitrag 44 Euro und der Durchschnittsbeitrag 294 Euro. „Dafür profitieren unsere Mitgliedsfirmen in hohem Maß von unseren Angeboten“, sagt er.

Die IHK berät in Rechtsfragen, der Azubi-Suche oder beim Export