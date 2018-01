Insgesamt stehen für Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben 13,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat mitgeteilt, dass die 37 rheinischen Fachstellen für behinderte Menschen im Arbeitsleben 2018 insgesamt 13,3 Millionen Euro erhalten. Aus diesem Budget entfallen auf Krefeld rund 310 000 Euro. Die Fachstellen fördern Menschen mit Behinderung im Beruf und deren Arbeitgeber zur behinderungsgerechten Gestaltung der Arbeitsplätze. Die finanziellen Mittel stammen aus der Ausgleichsabgabe.

Über die Zuweisung an die Fachstellen entscheidet jährlich die Landschaftsversammlung Rheinland des LVR. Die Höhe der Zuweisungsbeträge an die Fachstellen basiert auf der Anzahl der in den jeweiligen Regionen lebenden schwerbehinderten Menschen im erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre). Ende 2015 lebten im Rheinland insgesamt 925 566 Menschen mit einer Schwerbehinderung, davon 392 175 (rund 42 Prozent) im erwerbsfähigen Alter, in Krefeld 8885 Menschen. In 2016 haben das LVR-Integrationsamt und die Fachstellen Menschen mit Schwerbehinderung und deren Arbeitgeber mit mehr als 53 Millionen Euro im Rheinland unterstützt. Die Fachstellen sind zuständig für finanzielle Hilfen an Arbeitgeber zur behinderungsgerechten Gestaltung sowie für Leistungen an die Menschen mit Behinderung selbst.

Zudem übernimmt das Integrationsamt die behinderungsgerechte Gestaltung der Räumlichkeiten der Arbeitgeber, die nicht Teil des Arbeitsplatzes sind, wie zum Beispiel Aufzüge, Rampen oder Sanitäranlagen.