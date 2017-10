Zum Wintersemester 2017/18 haben rund 3000 junge Menschen ihr Studium an der Hochschule Niederrhein aufgenommen. 2600 starteten im Bachelor-Bereich, knapp 400 begannen ein Masterstudium. An zehn Fachbereichen an den Standorten Krefeld und Mönchengladbach bietet die Hochschule Niederrhein rund 80 Studiengänge an.