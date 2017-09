3546 Wähler haben direkt im Wahlamt in der Verwaltung den Stimmzettel ausgefüllt.

Für die Bundestagswahl am 24. September können schon jetzt Stimmen abgegeben werden. Das Briefwahlbüro der Stadt befindet sich im Rathaus und ist durch den Eingang A5 an der St.-Anton-Straße zu erreichen. Dort erhält man die für die Briefwahl erforderlichen Wahlunterlagen.

Diese wurden bis einschließlich 13. September schon von 30 345 Wahlberechtigten angefordert. Im gleichen Zeitraum vor der Wahl im Jahr 2013 waren es 25 861 Anträge, ein deutlicher Anstieg also. Ganz vergleichbar ist die Situation allerdings nicht: In diesem Jahr hat das Briefwahlbüro eine Woche früher geöffnet als zur Wahl.

Im Briefwahlbüro haben die Wahlberechtigten die Möglichkeit, sofort an Ort und Stelle ihre Kreuze zu machen. Dies haben bereits 3546 Krefelder (Vergleichszahl 2013: 3069) getan. Die Öffnungszeiten des Briefwahlbüros sind montags bis mittwochs von 8 bis 17 Uhr, donnerstags von 8 bis 17.30 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.

Einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins und weitere Informationen rund um die Wahl gibt es auch im Internet auf der Homepage der Stadt Krefeld.

Briefwahlzettel muss am 24. September bis 18 Uhr vorliegen

Der Antrag kann ausgedruckt und per Post oder auch online abgeschickt werden. Die Briefwahlunterlagen werden dann an die angegebene Anschrift verschickt.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

