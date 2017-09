Krefeld. Am Freitag hat Polizeipräsident Rainer Furth im Polizeipräsidium am Nordwall insgesamt 28 neue Polizistinnen und Polizisten bei der Polizei Krefeld begrüßt. Darunter sind auch 27 junge Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare, die nach drei Jahren Bachelorstudium an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung nunmehr ihren Dienst im Streifendienst aufnehmen.