Polizeibekannter Täter erbeutet Handtasche mit Geld.

Ein 28-Jähriger hat Montagmittag in der Innenstadt zwei Frauen mit einem Taschenmesser bedroht und eine 64-Jährige bestohlen.

Die 56-jährige Krefelderin war gegen 11.30 Uhr dabei, ihr Fahrrad an der Wand eines Hauses am Dampfmühlenweg abzustellen, als sich ihr von hinten ein Mann näherte. Plötzlich hielt er ihr ein Messer an den Hals und forderte sie auf, ihm ihr Geld auszuhändigen. Die Frau zeigte dem Mann ihr leeres Portemonnaie, woraufhin dieser von ihr abließ und auf einem blauen Mountainbike flüchtete. Wenig später, gegen 11.45 Uhr, tauchte der Mann dann in einer Boutique an der Dionysiusstraße auf. Hier bedrohte er eine Angestellte mit seinem Messer und forderte ebenfalls die Herausgabe von Bargeld. Auch hier blieb es beim Versuch und der Mann flüchtete. In der Zwischenzeit waren schon mehrere Notrufe zu den Überfällen bei der Leitstelle eingegangen. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem Angreifer ein.

Gegen 12 Uhr wurde der Mann dann erneut mit seinem Fahrrad gesehen. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei, wie er sein Fahrrad auf der Moerser Straße absichtlich gegen eine andere Radfahrerin steuerte. Der Mann verwickelte die Radlerin, eine 64 Jahre alte Krefelderin, daraufhin in ein Gespräch und entwendete ihre Handtasche, ohne dass sie es bemerkte. Daraufhin verständigte der Zeuge die Polizei. Er verfolgte den Tatverdächtigen bis zu einem Haus am Oranierring und fotografierte diesen mit seinem Handy. Die Polizei konnte den Mann anschließend an dem Haus festnehmen. Der 28-Jährige ist wegen erheblicher Gewaltdelikte polizeibekannt und hat bereits eine Haftstrafe verbüßt. Die Ermittlungen dauern an.