Geldern. Bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Geldern ist ein 22-Jähriger durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt worden. Das berichten die Staatsanwaltschaft Kleve und die Polizei Krefeld in einer gemeinsamen Erklärung. In der Nacht zu Sonntag sei die Polizei gegen 2.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung in die Wichardstraße gerufen worden. Dort sei ein Mann durch eine Schussabgabe schwer verletzt worden. Der 22-jährige Gelderner musste in einem Krankenhaus notoperiert werden, eine Lebensgefahr sei aktuell nicht auszuschließen.

Hintergründe zum Motiv seien derzeit noch unklar. Der Täter ist noch flüchtig. Die Mordkommission Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen. red