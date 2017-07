Ein Nachbarschaftsstreit auf der Vereinsstraße eskaliert. Das Opfer ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Krefeld. Am Sonntagabend eskalierte ein Streit an der Vereinsstraße. Gegen 19.16 Uhr kehrten ein 43-jähriger Mann und sein 22-jähriger Sohn mit weiteren Familienangehörigen in einem Auto zu ihrer Wohnung an der Vereinsstraße zurück. Als der Vater das Haus betrat, traf er seinen 49 Jahre alten Nachbarn im Flur. Aus noch unbekannten Gründen, kam es zu einem Streit zwischen den beiden Männern.

Die Situation schaukelte sich derart hoch, dass der 49-Jährige plötzlich ein Messer zog und den Familienvater damit bedrohte. Dieser flüchtete panisch aus dem Haus, um in sein Auto zurückzukehren. Der Beschuldigte verfolgte ihn aber, es kam auf der Straße zu einer Rangelei.

Sohn wollte nur seinem Vater helfen

Weil er seinem Vater zu Hilfe eilen wollte, stieg der 22-jährige Sohn aus dem Auto und versuchte zwischen den beiden Männern zu schlichten. Das gelang ihm nicht. Im Gegenteil: Der 49-Jährige verletzte den jungen Mann mit einem Stich durch ein Brotmesser in die Brust lebensgefährlich. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 22-Jährige ansprechbar. Er wurde sofort in ein Krankenhaus transportiert und dort operiert. Wie die Polizei am Montag mitteilte, besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der 49-jährige Messerstecher wurde noch am Sonntag vor Ort festgenommen und am Montag dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen versuchtem Totschlag gegen den 49-Jährigen anordnete. Die Klinge der mutmaßlichen Tatwaffe soll rund zwölf Zentimeter lang sein. Der Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen gehen weiter. aki/mmp