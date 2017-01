Krefeld 18-Jähriger greift drei Personen mit Messer an

Krefeld. Bei Streitigkeiten vor einem Lokal auf der Sternstraße hat ein 18-jähriger Krefelder am Samstagmorgen gegen 5 Uhr drei Personen mit einem Messer verletzt, einen davon lebensgefährlich. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Das teilt die Polizei am Montag mit.



Nachdem die Gäste das Lokal nach Ladenschluss verlassen hatten, kam es auf der Straße zu verbalen Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mindestens sechs Personen. Dabei verletzte der 18-Jährige einen Mann (27 Jahre alt) aus Krefeld lebensgefährlich, zwei weitere Krefelder (15 und 21 Jahre alt) schwer. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Lebensgefahr besteht mittlerweile nicht mehr.



Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Der Haftrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.