Quartalsflyer sowie Veranstaltungsbroschüre sind erschienen mit 270 Ermäßigungen in Krefeld und Umgebung.

Das Kinder- und Familienbüro der Stadt Krefeld bietet neue „exklusive Vorteile für Familien“ an. Die sind in einer Broschüre zusammengefasst und veröffentlicht. Zudem gibt es einen Quartalsflyer, bestückt mit speziellen Angeboten von Januar bis März. Der liegt aus in allen Bürgerservice-Büros, in vielen öffentlichen Gebäuden, den Kindertageseinrichtungen und bei teilnehmenden Partnern.

Das Heft verfügt über 270 Ermäßigungen für Familien mit Kindern aus Krefeld. Neben 17 neuen Angeboten wurden viele Vergünstigungen der bisherigen Partner erweitert und verbessert. Durch eine übersichtliche Auflistung nach Kategorien und Unternehmen sind alle Angebote schnell zu finden.

Zu den 17 neuen Partnern der Familienkarte zählt das Unternehmen „Glo-Ball Sports“ an der Wallstraße. Bei einer Ersparnis von 15 Euro bietet das Fußball-Feriencamp für Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren professionelle Trainer, Verpflegung und Sportausrüstung zum Preis von 84 Euro an. In der Kategorie der „Restaurants“ ist beispielsweise nun das „Burgers“ am Neumarkt zu finden. Hier gibt es bei jeder Bestellung eines Burgermenüs pro Elternteil eine kleine Portion Chicken Fries für ein Kind. Im Geschäft „Nahkauf-Frischemarkt Holzschuh“ an der Friedrich-Ebert-Straße gibt es fünf Prozent Rabatt auf Blumen und Geschenkartikel für Inhaber der Familienkarte.

Ausflüge mit Pferden oder Musikkurse sind möglich

Ein Freizeitangebot hält Silvia Schiratti am Uhlenhorst bereit: Bei geführten Tages- und Wochenendreisen mit Pferden am Niederrhein für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene gibt es mit der Familienkarte pro Teilnehmer zehn Prozent und pro Familie 20 Prozent Ermäßigung. Ein weiteres Angebot für Familien hält die „Espresso & Vinobar Fabian de Cassan“ bereit. Der Wein- und Feinkosthandel gibt Inhabern der Familienkarte elf Prozent Rabatt auf Fruchtessig.

Im Bereich „Dekoration, Raumausstattung und Stoffe“ bietet die Wollstube Krefeld an der Dreikönigenstraße fünf Prozent Rabatt auf alle nicht reduzierten Waren. Die „Fischelner Bläserschule“ unterrichtet Anfänger in Pop-Musikkursen in Querflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete oder Tenorhorn. Der Gruppen-Unterricht kostet mit Familienkarte 39 anstatt 49 Euro. Die Teilnahme im Juli und August ist kostenlos. Der Unterricht findet an der Garnstraße 56 statt.

Kindergeburtstage lassen sich im Haus der Seidenkultur feiern. Die kleinen und großen Gäste erwartet ein altersgerechtes Programm bei Geburtstagstorte, Snacks und Softdrinks. Dank der Familienkarte sind Ersparnisse von zehn Euro möglich. Anspruch auf die Familienkarte hat grundsätzlich jedes Elternpaar mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.

Für nähere Informationen steht Joachim Perey vom Kinder- und Familienbüro unter der Telefonnummer 86 16 66 zur Verfügung. Red