Eine Jugendliche wird in einer Straßenbahn sexuell belästigt. Da sie später verfolgt wird, rettet sie sich in eine Apotheke.

Krefeld. Am Donnerstagabend hat ein Mann eine 17-Jährige in einer Straßenbahn sexuell belästigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, habe der Mann sich in einer Bahn der Linie 044 neben die Jugendliche gesetzt und damit begonnen, sie "in sexueller Absicht" anzufassen. Darauf habe die 17-Jährige den Platz gewechselt.

Als die junge Frau die Straßenbahn am Danziger Platz verließ, flüchtete sie in einen Supermarkt. Der Mann sei ihr nach Polizeiangaben gefolgt und habe sie aus einem Gebüsch heraus beobachtet. Die Jugendliche sei in eine Apotheke geflüchtet und habe von dort aus die Polizei informiert. Die Beamten konnten den Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Mangels Haftgründen sei der Mann am Freitag entlassen worden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Red