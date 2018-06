Krefeld. Ein 22-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag von mehreren Männern verprügelt worden. Dann griff die Gruppe auch die zur Hilfe eilenden Zeugen an.

Wie die Polizei mitteilt sprach der junge Mann (22) gegen 1.50 Uhr eine Person an, die am Hauptbahnhof, Ausgang zum Hansaring, in der Öffentlichkeit urinierte. Als er ihn bat damit aufzuhören, soll eine Gruppe von circa 15 Männern auf ihn losgegangen sein.

Die Angreifer schlugen und traten ihn – auch als das Opfer am Boden lag hörten die Männer nicht auf und prügelten weiter auf den 22-Jährigen ein, erklären die Beamten weiterhin. Er musste schließlich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Drei junge Zeugen (18, 19 und 20 Jahre) wollten einschreiten und helfen, doch sie wurden ebenfalls angegriffen und einer von ihnen leicht verletzt.

Nach eignen Angaben konnte die Polizei später die Personalien von 13 Personen im Bahnhofsgebäude aufnehmen. Einer der Tatverdächtigen wurde auch gegenüber den Beamten aggressiv. Daraufhin wurde er festgenommen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern weiter an. red