Krefeld. Wenige Tage vor der Bundestagswahl warnt der Deutsche Gewerkschaftsverband (DGB), Stadtverband Krefeld, vor steigender Altersarmut. In Krefeld verdienten Ende vergangenen Jahres 15 382 Beschäftigte (Vollzeit, ohne Auszubildende) weniger als 2500 Euro brutto im Monat. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Ein Bruttoeinkommen oberhalb dieser Grenze ist jedoch notwendig, um nach 40 Beitragsjahren nicht in die Grundsicherung zu fallen. Ursache für dieses Problem ist das Senken des Rentenniveaus, das im Jahr 2030 auf bis zu 43 Prozent absinken wird. „Wir brauchen als Allererstes eine Stabilisierung des gesetzlichen Rentenniveaus auf dem heutigen Stand von 48 Prozent. Die Rente muss endlich wieder Schritt halten mit der Entwicklung der Löhne“, sagt Stadtverbandsvorsitzender Ralf Köpke. „In einem weiteren Schritt muss das Rentenniveau wieder angehoben werden – etwa auf 50 Prozent. Wir dürfen nicht zulassen, dass Menschen am Ende eines jahrzehntelangen Berufslebens für ihre Arbeit immer weniger Rente bekommen.“ Nach geltendem Recht soll das sinkende Rentenniveau durch private Altersvorsorge ausgeglichen werden.

Köpke sieht das kritisch: „Aus den letzten 15 Jahren wissen wir: Riester ist gescheitert. Deshalb brauchen wir einen Kurswechsel in der Rentenpolitik. Das Thema darf nicht auf die lange Bank geschoben werden, es muss jetzt gehandelt werden. Es ist eine der großen Zukunftsfragen, wie wir die gesetzliche Rente aufstellen. Die DGB-Gewerkschaften haben klare Anforderungen an die Rentenpolitik formuliert und konfrontieren damit die Krefelder Kandidatinnen und Kandidaten für den Deutschen Bundestag. Nach der Wahl werden wir die Parteien dann an ihren Aussagen messen.“ Red