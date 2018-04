Kaufmannsbund ist zufrieden mit Resonanz beim Uerdinger Frühling. Besucher kommen zum Essen und Kaufen in die Rheinstadt.

Uerdingen. In der rechten Hand eine Tulpe, in der linken ein Eis – so lässt es sich aushalten. Die Besucher des Uerdinger Frühlingsfestes genießen das Angebot in und vor den Läden und lassen sich treiben. Mehr geht auch nicht. Nieder- und Oberstraße brummen nur so, die Passanten schieben sich aneinander vorbei. Die Verantwortlichen des Kaufmannsbundes sind zufrieden. „Da sieht man mal, wie viele Einwohner Uerdingen hat“, sagt auch Besucher Volker Pasch. „Sonst sind doch die Bürgersteige hier hochgeklappt und es herrscht Totenstille.“

Er findet, es könnte noch mehr Angebote geben. „Ich vermisse Live-Musik.“ Ulrike Becher neben ihm findet das Frühlingsfest richtig prima. „Es ist schön, wenn etwas los ist.“ Sigrid Fischer freut sich, an diesem verkaufsoffenen Sonntag eine neue Sommerhose bekommen zu haben.

Derweil läuten die Glocken am Kinderkarussell, es duftet nach Reibekuchen und Grillwürstchen, der Wagen mit Popcorn ist umlagert. Es gibt Käse aus Holland und Würste aus Spanien. Wer genug geguckt hat, genießt Kaffee und Kuchen im Straßencafé.

Sebastian Serafinowski ist mit Frau und Kindern unterwegs. Die Kleinen genießen Zuckerwatte, er die leckeren Reibekuchen. „Ich wünsche mir etwas mehr Unterhaltung für die größeren Kinder, etwas woran sie sich aktiv beteiligen können.“

Alexandra Wendel hat ihr Textilgeschäft nach draußen, an einen Stand auf der Niederstraße, verlegt. „Das ist doch die beste Werbung“, sagt sie über die Veranstaltung und weiß schon jetzt: „Ich mache das nächste Mal auch wieder mit.“ Sie würde sich mehr Werbung für den Sonntag im Vorfeld wünschen und dass er nicht parallel zu anderen Veranstaltungen, wie der Krefelder Gartenwelt auf der Rennbahn, stattfindet. Auch sollten noch mehr Geschäftsleute mitmachen, findet sie.

Die Gartenwelt im Kleinen ist auch vor dem Uerdinger Rathaus angekommen. Dort präsentieren zwei Firmen frische Blumen, ein Geschäftsmann hat Rasen ausgerollt und zeigt darauf seine Arbeiten.

Spielzeug an gut 40 Ständen – das ist ein Rekord

In der Rheinstadt sind nicht nur Uerdinger anzutreffen. Dirk Büchel ist mit der Familie unterwegs. Er kommt aus Meerbusch und lobt den Kindertrödel: „Kleidung und Spielzeug sind prima.“ Michael Volz betreibt üblicherweise die Buchhandlung „Lesestoff“. Beim Frühlingsfest hat er einen Stand für die Kleinen aufgeschlagen. „Die tolle Resonanz des Frühlingsfestes ist für die Geschäftsleute wichtig“, erklärt er. „Ich brauche zehn Minuten für 300 Meter Niederstraße. Und alle haben gute Laune.“