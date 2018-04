Linn. Die Leiterin des Deutschen Textilmuseums Krefeld, Annette Schieck, und ihre Stellvertreterin Isa Fleischmann-Heck haben den 10 000sten Besucher (und 10 001) in der Ausstellung „Deutsche Couture – Kleiderwunder der 50er- bis 70er-Jahre“ begrüßt: Dorena Hussang (47) und Gundolf Barthel (53) aus Saarbrücken. Sie verbringen ein paar Tage in Mönchengladbach und erkunden dabei den Niederrhein. Zur Vorbereitung auf ihre Reise entdeckten sie für sich schon die historische Altstadt und Burg in Linn. In ihrem Hotel in der Nachbarstadt hat man ihnen ebenso den Besuch des malerischen Linn mit den beiden Museen empfohlen. Einen Frühlingstag am Wochenende nutzten die beiden, um sich in beiden Häusern umzusehen und anschließend im Museumscafé auch die Sonne zu genießen.

Als Erinnerung für ihren Besuch im Deutschen Textilmuseum Krefeld schenkten ihnen die Museumsleiterinnen das erste Exemplar der frisch erschienenen Ausstellungsillustrierte, die ab sofort an der Museumskasse für sechs Euro zu erwerben ist. Das Deutsche Textilmuseum Krefeld zeigt noch bis zum 18. Mai die Ausstellung „Deutsche Couture – Kleiderwunder der 50er- bis 70er-Jahre“. Im Haus am Andreasmarkt stehen die Arbeiten des Couturiers Werner Lauer (1910 bis 1973) im Mittelpunkt, die erstmals in diesem Umfang in einem Museum präsentiert werden. Der Gründer des Couture-Hauses Lauer-Böhlendorff kleidete seit Ende der 1940er-Jahre die Offiziersdamen der Besatzungsmächte sowie die High Society in Westdeutschland ein. Werner Lauer schuf als einer der großen deutschen Modeschöpfer seine international bekannten Kreationen bis Anfang der 1970er-Jahre in seinem Atelier in Krefeld. Die Ausstellung wird ergänzt mit Kleidern weiterer Couturiers. Red