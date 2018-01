Unter dem Titel „Teure Unikate“ ist das defekte Haltestellendach am Ostwall vom Bund der Steuerzahler (BdST) in dessen aktuelles Wirtschaftsmagazin gehoben worden. Der Verband, der „gegen die Verschwendung von Steuergeldern kämpft“, spricht von einem „teuren großen Wurf“, der seit seiner Einweihung defekt sei und die Bürger verärgere, weil es bei Wind und Regen keinen ausreichenden Schutz biete. Die Geschichte der Schäden an den Glasmodulen vor der Einweihung, von Ersatzteilen, die ebenfalls rissen, fehlenden Dachstücken und abgesperrten Wartezonen berichtet der BdSt, weil „die Stadt etwas Besonderes wollte“. ok