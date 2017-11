Essen. Am Wochenende wird es frostig in Nordrhein-Westfalen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, gehen die Temperaturen in den Keller. Am Samstag werden nur noch fünf bis acht Grad erwartet, in der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Bei Tiefsttemperaturen von Minus drei Grad besteht dann auch Glättegefahr auf den Straßen.

Mit einem weißen Wochenende ist aber nicht zu rechnen. Zwar wird es am Samstag regnerisch, Schnee ist aber erst ab einer Höhe von 600 Metern wahrscheinlich. Am Sonntag sinkt die Schneegrenze bei Temperaturen zwischen zwei und sieben Grad auf 200 bis 300 Meter.

Für eine weiße Winterlandschaft dürfte das aber noch nicht ausreichen. Auch in der kommenden Woche geht es mit dem kalten Wetter weiter. «Es sieht erst mal nicht nach Temperaturen über zehn Grad aus», erklärte der Meteorologe vom DWD. dpa