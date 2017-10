Solingen. In Solingen-Gräfrath hat am Donnerstagmorgen die Lagerhalle eines Fachhandels für Büromaterialien gebrannt. Das Feuer sei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Feuer sei gegen 3.45 Uhr entdeckt worden.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden Straßen in der Nähe des Industriegebiets gesperrt, in dem sich die Lagerhalle befindet. Um 6.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. In der Spitze waren 70 Feuerwehrleute im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung bleibt die angrenzende Kindertagesstätte Sonnenblume an der Lützowstraße am Donnerstag geschlossen, teilte die Feuerwehr mit. In der Grundschule Yorckstraße findet dagegen Unterricht statt. red/dpa