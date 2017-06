Ein Sprung in die Vergangenheit erwartet die Besucher der 42. Auflage des Flachsmarktes in der malerischen Kulisse der Burg Linn in Krefeld. Von Samstag bis Montag präsentieren an 243 Ständen Handwerker ihre besonderen Fähigkeiten – vom Bandweben bis zum Hersteller des Zunderschwamms, einem historischen Feuerzeug. Drum herum gibt es ein umfangreiches, mittelalterliches Programm mit ritterlichen Darbietungen. Geöffnet ist von 10 bis 19 Uhr, am Montag bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro, für Kinder ermäßigt.