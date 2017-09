Maschine flog von Fuerteventura nach Düsseldorf.

Eine Passagiermaschine der Fluggesellschaft SunExpress ist am Montagabend aus Sicherheitsgründen im französischen Toulouse zwischengelandet. Flug XG2830 befand sich auf dem Weg von Fuerteventura nach Düsseldorf. Grund sei eine Feuermeldung im Frachtraum mit Verdacht auf eine Rauchentwicklung gewesen, teilte eine Unternehmenssprecherin gestern mit.

Die Meldung entpuppte sich später nach Untersuchungen von Feuerwehr und Behörden als Fehlalarm. An Bord waren 182 Passagiere. „Die Sicherheit der Passagiere war zu keiner Zeit beeinträchtigt“, hieß es.

Am Dienstag wurde das Flugzeug des Typs Boeing 737-800 von Technikern überprüft. Ein von SunExpress bereitgestelltes Ersatzflugzeug sollte die Passagiere am Dienstagabend in Toulouse abholen.

Mehrere Passagiere twitterten, dass sie die Maschine erst eine Stunde nach der Landung hätten verlassen dürfen und sie mit Bussen in eine Halle gebracht worden seien. Die Zeitungen der Funke Mediengruppe hatten darüber berichtet.

Die Passagiere verbrachten die Nacht im Terminal. „Trotz größter Bemühungen standen und stehen in und um Toulouse nicht ausreichend Hotelkapazitäten für die Passagiere zur Verfügung“, teilte das Unternehmen mit. Die Passagiere seien mit Getränken und Essensgutscheinen versorgt worden. dpa