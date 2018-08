Der August hat es in sich für Seglerin Constanze Stolz. Zudem darf sie beim „Rennen der Legenden“ auf der Alster starten.

Super-Segler Jochen Schümann, der bei vier Olympischen Spielen Medaillen ersegelte und zum Welt-Segler gekürt wurde. Achim Griese, Silber-Gewinner 1984 in Los Angelo. Oder Uli Libor, der sowohl 1968 in Mexiko als auch 1972 in Kiel eine Olympische Medaille gewann. Sie alle kommen vom 10. bis 12. August zum „Rennen der Legenden“ auf der Alster anlässlich des 150. Geburtstags des Norddeutschen Regattavereins (NRV) zusammen. Dafür hat der NRV alle Segler eingeladen, die jemals eine Olympische Medaille für Deutschland ersegelten. Und dazu gehört auch Constanze Stolz vom Düsseldorfer Yachtclub (DYC). 2010 gewann Stolz in Singapur bei den ersten Jugend-Olympischen Spielen Bronze im Byte CII bei den Frauen.

Weil die 23-Jährige gemeinsam mit Anne Reinsberg zudem bei gleich zwei Weltmeisterschaften startet, wird der August für sie zum Super-Monat. Und das, obwohl sie im vergangenen Herbst wegen eines Bandscheibenvorfalls im Nacken verletzt ausfiel.

Ursprünglich kommt Stolz aus Urdenbach, lebt aber seit fünf Jahren in Kiel, um dort zu segeln und zu studieren. Der Heimat ist sie dennoch verbunden, sie ist Mitglied im Förderteam der „Sportstadt“ für Olympia 2020 in Tokio. Ihre seglerische Karriere begann die Psychologiestudentin klassisch mit einem Segelkurs an der Ostsee. Das Feuer wurde mit 13 Jahren und dem Umstieg in den Laser 4.7 entfacht. Da wurde sie Vize-Weltmeisterin der U 15 sowie der Jugend. Weitere Höhepunkte waren neben Bronze 2010 in Singapur im Olympischen Laser Radial die Vizejugendweltmeisterschaft 2011 sowie 2015 ihr erster Deutscher Meistertitel. 2016 stieg Stolz in die Olympische Frauen-Klasse im 470er um und teilt das Boot mit ihrer Vorschoterin Anna Reinsberg .

Mit Reinsberg vom Warnemünder Segelclub steht kurz vor dem Legenden-Rennen auf der Alster ein besonders Highlight an: die WM im dänischen Aarhus. Dort treffen sich die weltbesten Segler aller Olympischen Bootsklassen, um nicht nur die WM-Titel auszusegeln, sondern auch die ersten Startplätze für Tokio 2020 klarzumachen.

Von Dänemark aus geht es über Hamburg nach Italien

„Die WM wird ein ganz besonderes Erlebnis werden, weil die ISAF-WM mit allen Olympischen Seglern nur alle vier Jahre stattfindet“, sagt Stolz. Mit bis zu 400 000 erwarteten Zuschauern wird der Olympische Segelsport in einen ganz neuen Fokus gerückt werden.

Nach der WM und dem „Rennen der Legenden“ geht es nach einem kurzen Stopp in Kiel sofort weiter nach Bracciano bei Rom zur U 24-Weltmeisterschaft. „Zwei Weltmeisterschaften innerhalb von vier Wochen sind ein ziemlich straffes Programm, aber wir sind bereit und freuen uns auf diesen intensiven Monat“, fassen Constanze Stolz und Anna Reinsberg zusammen.