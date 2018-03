Düsseldorf-Rath. Am Freitagmorgen hat eine Wohnung am Rather Broich in Düsseldorf-Rath lichterloh gebrannt. Um 6:30 Uhr meldeten mehrere Anrufer den Brand in einem Hinterhof bei der Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Erdgeschosswohnung im Hinterhof bereits lichterloh. Die Feuerwehr verhinderte die Ausbreitung der Flammen auf weitere Wohnungen.

Nach Angaben der Feuerwehr kamen zwei Mieter mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lebensgefahr bestehe nicht. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet. red