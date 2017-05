Düsseldorf. Zwei Verletzte hat ein Zimmerbrand in einem Haus in Düsseldorf-Flingern gefordert. Die Ursache des Feuers muss noch ermittelt werden.

Wie die Feuerwehr berichtete, war gegen 10.20 Uhr ein Feuer in dem Mehrfamilienhaus an der Gerresheimer Straße gemeldet worden. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, waren alle Personen in Sicherheit gebracht worden, es hielt sich niemand mehr in der Brandwohnung im dritten Obergeschoss auf.

Zwei Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht, bei drei weiteren Personen konnte der Rettungsdienst Entwarnung geben. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen und eine Ausbreitung auf weitere Zimmer verhindern. Nach den Löscharbeiten wurde der Brandrauch mit Hochleistungslüftern aus der Wohnung geblasen.

Die Brandursache ermittelt derzeit die Kriminalpolizei. Nach einer Stunde war der Rettungseinsatz beendet.