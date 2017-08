Düsseldorf-Hassels. Am Samstagmorgen stürmten zwei maskierte Männer um 5:15 Uhr in die Tankstelle an der Straße Am Schönenkamp in Düsseldorf-Hassels. Die Räuber bedrohten den 29-jährigen Angestellten mit einer schwarzen Schusswaffe. Nach Anagaben der Polizei entnahmen sie den Kassenbestand und forderten den Angestellten auf den Safe zu öffnen. Dies war dem jungen Mann jedoch nicht möglich, was die Täter zum Anlass nahmen, ihn zu fixieren und zu treten. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Räuber flüchteten mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Die Polizei sucht die beiden Täter mit folgender Beschreibung: Beide circa 1,75 Meter groß und von normaler Statur. Sie hatten ein südländisches äußeres Erscheinungsbild, sprachen deutsch und trugen zu Tatzeit dunkle Oberbekleidung. Maskiert waren sie mit dunklen Mützen in denen sich selbst gefertigte Sehschlitze befanden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0211-8700 an die Polizei zu wenden. red