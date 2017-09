Janine Jaeggi und Martin Sasse sprechen beim Fest auf der Hohe Straße über ihre Kostüme.

Sobald Janine Jaeggi und Martin Sasse erscheinen, bleiben die Menschen staunend stehen, lächeln, Kameras werden gezückt. Die fantasievollen Figuren auf Stelzen, mitten in der Menge hoch über dem Publikum, haben ihren ganz eigenen Zauber. Seit Jahren sind die beiden Gründer des Ensembles Stelzen-Art damit auch auf dem Hohe-Straßen-Fest dabei. Sie lieben die Nähe zu den Leuten – genauso wie große Shows mit zehntausenden Zuschauern.

Vor ihrem Auftritt in Düsseldorf waren sie in Ungarn bei einem Bühnenfestival, sind dort sogar mit einem Preis ausgezeichnet worden. Sie waren bereits in Dänemark, Russland und Hongkong, sie sind Teil von Theaterstücken mit zahlreichen anderen Künstlern und von Events in Parks, teils mit immer aufwendigerer Technik, aufblasbaren und leuchtenden Elementen als Teil des Kostüms.

Die Figuren und Kostüme sind selbst hergestellt

„Das Spiel mit dem Publikum auf der Straße ist toll“, sagt Janine Jaeggi. Die Vorbereitung läuft in Bremen, wo die beiden leben. „Unsere Truppe wächst, wir tun uns vermehrt mit anderen Künstlern zusammen“, sagt sie. Dabei bleibt im Kern alles selbst gemacht, vom Kostüm bis zur Organisation der internationalen Auftritte. In Tanz und Theater ausgebildet, steht die 52-Jährige seit 30 Jahren auf Stelzen, seit 15 Jahren mit ihrer Gruppe.

Ihren Ehemann Martin Sasse hat sie angesteckt. Der Maurer und Architekt hat nebenbei angefangen – und stieg dann ganz ein. „Ich wollte nach einem Auftritt nicht mehr am nächsten Tag mit Glitzer im Bart auf der Baustelle stehen“, sagt er lachend. Er ist froh über den Schritt: Die beiden haben viel aufgebaut, hängen an den 120 Kostümen, die sie selbst gefertigt haben – Tiere, Drachenreiter, Prinzessinen, Fantasiewesen. Noch aus der Anfangszeit stammen die Flamingos; Jaeggi liebt die Figuren: „Damit sind Erinnerungen verknüpft.“

Unter dem Kostüm versteckt sich maßgefertigte Technik – verstellbare Alustangen, ein festgeschraubter Schuh, Kniestützen. „Damit klarzukommen, kann jeder lernen“, sagt die Artistin. „Wir haben Ingenieure und Lehrer, die mit uns an Wochenenden auftreten.“ Und die Gruppe kann weitere Kollegen brauchen. „Die Zahl der Auftritte nimmt zu.“

