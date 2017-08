Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle haben sich am Sonntag auf der Dorotheenstraße in Flingern ereignet.

Laut Polizeibericht war gegen 16.25 Uhr ein 37-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts in die Dorotheenstraße eingebogen. Da offensichtlich seine Sicht eingeschränkt war, bemerkte er einen von links kommenden PKW zu spät. Der 54-jährige Fahrer dieses Autos konnte einen Zusammenprall der Fahrzeuge nicht mehr vermeiden. Dabei stieß sich eine auf der Rückbank sitzende 28-jährige Mitfahrerin mit dem Kopf. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Um 21.10 Uhr fuhr eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Auto trotz Rotlicht in den Kreuzungsbereich Dorotheenstraße/Ackerstraße hinein, um dort nach links abzubiegen. Ein 51-jähriger Düsseldorfer konnte mit seinem Kleinwagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so die Fahrzeuge zusammenstießen.Der Mann verletzte sich beim Aufprall so schwer, dass er in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro.