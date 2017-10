Düsseldorf-Unterrath. In der Nacht zu Freitag sind in Düsseldorf-Unterrath zwei Autos ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde gegen viertel vor drei zu dem Einsatz auf der Ziegelstraße alarmiert. Wie ein Sprecher der Feuerwehr unserer Redaktion mitteilte brannten die Wagen bereits in voller Ausdehnung, als die Beamten den Einsatzort erreichten.

Nach einer Stunde war das Feuer gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen, da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann. red