Düsseldorf. Bei Unfällen in den Stadtteilen Flingern und Unterbilk wurden am Donnerstag zwei Personen schwer verletzt.

In Flingern befuhr ein 50 Jahre alter Radfahrer gegen 18.45 Uhr mit seinem Fahrrad die Ackerstraße in Fahrtrichtung Cranachstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er, laut Zeugenaussagen, plötzlich auf einen geparkten BMW auf. In der Folge stürzte er zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den Düsseldorfer in eine Klinik.

In Unterbilk war gegen 15.10 Uhr ein 29-Jähriger mit seinem BMW auf dem Fürstenwall in Richtung Moselstraße unterwegs. An der Kreuzung Fürstenwall/Elisabethstraße wollte er nach links abbiegen. Hierbei übersah er offensichtlich einen 28 Jahre alten Fußgänger, der die Elisabethstraße an der entsprechenden Furt überqueren wollte. Der Passant wurde über die Motorhaube geschleudert und fiel schwer verletzt zu Boden. Ein Krankenwagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.