Sie stahlen Kabel, eine Baggerschaufel, Waffeleisen und vieles mehr. Am Mittwoch steht einer von drei Dieben vor Gericht.

Düsseldorf. Ein bisschen Kupferkabel hier, ein wenig Schmuck da – von Juni bis Mitte August 2012 soll ein Diebestrio in Düsseldorf auf Beutezug gegangen sein und Gegenstände im Gesamtwert von mehr als 26 000 Euro gestohlen haben.

Doch unter den gestohlenen Gegenständen waren neben Dingen, die Diebe häufig stehlen – wie in diesem Fall unter anderem mehr als 430 Meter Kupfer- und Starkstromkabel – auch einige kuriosere Gegenstände.

Auf Kirmesplätzen klauten sie Crêpe- und Waffeleisen

Angefangen haben soll es mit dem Vorhaben, auf einer Baustelle Kupferkabel mitzunehmen, tatsächlich sollen die Diebe aber mit einem Bolzenschneider Kupferrohre von der Decke des Gebäudes gerissen haben. Zudem soll das Trio von einem Mercedes Sprinter Motorhaube, Kühlergrill, Vorderscheinwerfer, Rücklichter und Türen des hinteren Laderaums abmontiert haben.

Auch sollen sie mehrfach auf Kirmesplätze gegangen und in die Wagen der Schausteller eingebrochen sein. Dabei erbeuteten sie laut Anklage neben Kupfer- und Starkstromkabeln unter anderem zwei Crêpe-, zwei Waffeleisen und eine Popcornmaschine. Außerdem sollen sie auch in Wohnwagen eingebrochen sein und Dvd-Player und Kleidung geklaut haben.

Bei einem Düsseldorfer Palettenhandel sollen sie eine hydraulische Baggerschaufel gestohlen und mit einem Hubwagen das Tor aufgehoben haben, und auch mehr als 40 Paletten mitgenommen haben.

Neben den Fällen von Diebstahl sollen die drei zudem an einer Wohnung an der Theodorstraße geklingelt, dem Opfer ins Gesicht geschlagen und Schmuck, eine Geldkassette, ein Sparbuch, fünf Handys, eine Digitalkamera und Drogen mitgenommen haben.

Am Mittwoch steht einer der drei mutmaßlichen Täter vor Gericht. Gegen die anderen beiden laufen gesonderte Verfahren. Dem 49-Jährigen wird Diebstahl als Mitglied in einer Bande in 20 Fällen und Raub als Mitglied in einer Bande in einem Fall vorgeworfen.