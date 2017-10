Düsseldorf. Bei einem Streit sind in der Nacht zu Samstag an der Graf-Adolf-Straße in Düsseldorf zwei Männer niedergestochen worden. Sie wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher. Beamte nahmen wenig später zwei Tatverdächtige in der Nähe fest. Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Eine Mordkommission ermittelt.

Ersten Ermittlungen zufolge waren gegen 1.20 Uhr zwei Gruppen junger Leute vor einem Fast-Food-Laden aufeinandergestoßen und aus noch unbekannten Gründen in Streit geraten. Daraufhin sollen zwei mit Messern auf die Männer eingestochen haben. Die Verletzten waren nach Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. Der Hintergrund für den Streit ist noch unklar.