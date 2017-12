Düsseldorf-Rath. Die Düsseldorfer Polizei hat in der Nacht zum Samstag in einem mehr als zehnstündigen Großeinsatz eine «Rocker-Party» der Hells Angels kontrolliert. Dabei wurden zwei Personen, die mit Haftbefehl gesucht worden waren, festgenommen und fünf Messer, ein Reizstoffsprühgerät, ein Handy und Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Mehrere Hundert Personen seien bei dem Großeinsatz überprüft worden.

Da sich nach Angaben der Polizei im Verlauf des Einsatzes Hinweise auf das Vorhandensein von Waffen in den Veranstaltungsräumen ergaben, drangen gegen Mitternacht mehrere Spezialeinheiten in das Lokal an der Theodorstraße in Rath ein. Dabei seien vier Menschen leicht verletzt worden, drei weitere mussten aufgrund internistischer Probleme ärztlich behandelt werden, berichtete die Polizei. Waffen wurden im Lokal jedoch nicht gefunden.

Der Polizeieinsatz war um 4.40 Uhr beendet. Während der Kontrollmaßnahmen, speziell auf der Theodorstraße kam es in den frühen Abendstunden zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen. dpa/red