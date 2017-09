Düsseldorf. Am Mittwoch gegen 15.30 Uhr kam es an der Karlstraße in Düsseldorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Person schwer verletzt wurde. Zwei mutmaßliche Angreifer wurden von der Polizei festgenommen.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin sollen die zwei mutmaßlichen Täter auf das Opfer eingeschlagen haben. Dabei soll einer der Angreifer auch eine Glasflasche benutzt haben. Die Polizei konnte die beiden Angreifer festnehmen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Unklar ist bislang, warum es zu der Auseinandersetzung kam und ob sich Täter und Opfer kannten. Erste Mutmaßungen, wonach der Grund der Auseinandersetzung ein Taschendiebstahl sei, bestätigten sich nicht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. jp