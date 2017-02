Düsseldorf. Nach den vorläufigen Ermittlungen der Polizei war am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein 53 Jahre alter Mann mit einem Chrysler auf der Bruchstraße in Richtung Rosmarinstraße unterwegs. Der Fahrer beabsichtige nach links in die Rosmarinstraße einbiegen. Aufgrund eines Rückstaus musste er den Einmündungsbereich räumen und fuhr mit seinem Jeep nach rechts, um auf der Bruchstraße weiterzufahren.

Offenbar zu spät bemerkte er einen 30-jährigen Radfahrer, der den Radweg der Rosmarinstraße befuhr. Trotz Vollbremsung konnte der 53-Jährige einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Aufgrund der Kollision stürzte der 30-Jährige auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik, wo er stationär aufgenommen wurde.

Am Abend ereignete sich ein weiterer Unfall auf der Ackerstraße. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Radfahrer auf der Ackerstraße in Richtung Worringer Platz. Hier übersah er einen abgestellten Daimler auf dem rechten Fahrstreifen, dessen Fahrer mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Der Radfahrer stieß ungebremst mit dem Auto zusammen, prallte gegen die Heckscheibe und fiel dann auf die Straße. Er verletzte sich dabei schwer und wurde zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.