Sie haben sich dem Gerstensaft verschrieben: Karl-Heinz Gatzweiler und Dirk Rouenhoff sind leidenschaftliche Bier-Sommeliers und haben für uns einige neue Sorten probiert.

Karl-Heinz Gatzweiler hält das Bierglas in die Höhe. Er schwenkt es, beobachtet mit leicht zusammengekniffenen Augen aufmerksam, wie sich die Flüssigkeit im Glas dreht. „Das ist ein Ockerton“, murmelt er vor sich hin und blickt ernst Dirk Rouenhoff an, der neben ihm sitzt. Auch der hält sein Glas prüfend in die Höhe, schaut, wägt ab, stimmt dann nickend zu. Vor ihnen, auf dem Tisch in der Schlüssel-Brauerei, stehen drei Flaschen und viele (noch) leere Gläser. Um die Hausmarke handelt es sich bei dieser Bierverkostung jedoch nicht. . .

Gold, gelb, blond: Diese Begrifflichkeiten würde der normale Biertrinker wahrscheinlich wählen, wenn er über die Farbe seines Getränkes sinnieren müsste (Hauptsache es schmeckt, ist doch egal wie es aussieht). Aber Karl-Heinz Gatzweiler ist eben kein normaler Konsument, genauso wenig wie sein Kollege Dirk Rouenhoff. Die Beiden haben sich dem Gerstensaft verschrieben, Bierbotschafter nennen sie sich selbst sogar. Sie machen sich stark fürs Bier. Passt, denn Gatzweiler ist Chef der Schlüssel-Brauerei, Rouenhoff wiederum sein Diplom-Braumeister.

Aber mehr noch: Sie sind Bier-Sommeliers. Klingt erst mal ungewöhnlich, scheint der Begriff „Sommelier“ ja geläufiger im Zusammenhang mit Wein. Doch spätestens die innovativen Craft-Biere haben dem Markt neue Impulse gegeben. Dieses Erfolgsrezept haben sich viele Brauereien und junge Start-Up-Unternehmen zu Nutze gemacht. Vom profanen Getränk ist Bier nun in den Olymp des komplexen Genussmittels emporgehoben worden. Allein in Deutschland listet der Verband der Diplom-Bier-Sommeliers 688 Experten auf seiner Homepage. „Bier ist Wein bei der Aromavielfalt überlegen“, sagt Karl-Heinz Gatzweiler, lächelt wissend und steckt seine Nase tief in ein Glas. Was Andere jetzt erst feststellen, das wusste er schon längst.

Der Riechsinn wird mit der Schatztruhe geschult

Geschult, geprüft, zertifiziert: Zwei Wochen dauerte der Intensivkurs von Gatzweiler und Rouenhoff an der Doemens-Akademie. Den Kurs kann übrigens jeder absolvieren, man sollte jedoch „fundierte Produktkenntnisse“ mitbringen und Leidenschaft. Vom Herstellungsprozess, der Gläserpflege, Sensorik, der richtigen Bierauswahl zum Essen bis hin zur Information über „die positiven gesundheitlichen Auswirkungen des moderaten Bierkonsums“: Alles stand auf ihrem Programm. Die Fortbildung habe beide noch näher an den Konsumenten gebracht, sagt Rouenhoff. „Die unglaubliche Geruchs- und Geschmacksvielfalt von Bier“ zu beschreiben sei in einer Hausbrauerei eben sehr gefragt.