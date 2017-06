Düsseldorf-Niederkassel. Am Samstagnachmittag wurde eine Pkw-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel schwer verletzt. Beim Abbiegen waren zwei Autos zusammengestoßen.

Nach Polizeiangaben war um 12.30 Uhr ein 31 Jahre alter Münchener mit seinem Daimler auf der Lütticher Straße, aus Oberkassel kommend, in Richtung Am Seestern unterwegs. Er wollte dann seine Fahrt in Richtung "Heerdter Dreieck" fortsetzen und ordnete sich auf der entsprechenden Linksabbiegerspur ein. Dabei übersah er wahrscheinlich das Rotlicht der Ampel am Ende des Fahrstreifens. Es kam zum Zusammenstoß mit dem VW einer 69-Jährigen Frau, die die Lütticher Straße bei Grünlicht in Richtung Oberkassel befuhr. Bei der Kollision zog sich die Frau so schwere Verletzungen zu, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert werden musste. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn gereinigt. Den Sachschaden schätzen die eingesetzten Beamten auf 17.000 Euro.